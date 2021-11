Meno quattro, poi meno otto, poi ancora meno quattro. Il contatore dei punti di differenza tra Fernandez e Gardner scorreva inesorabile fino al traguardo. Segnando il destino dell’unico titolo rimasto in balio. Alla fine lo spagnolo ha vinto la gara e l’australiano il titolo, per una manciata di punti. Vittoria e giro veloce all’ultimo, per lasciare un altro segno su un mondiale sfuggitogli per un nulla (e nonostante le 8 vittorie in stagione). Ma bravo anche Gardner, al netto di una gara corsa con l’incubo di uno sbaglio che poteva rivelarsi fatale. Il decimo posto nella gara conclusiva, che lo ha incoronato nuovo re della Moto2 (succede ad Enea Bastianini), non cancella una stagione incredibile: cinque vittorie, tre in meno del suo avversario diretto, ma ben sette podi e una regolarità esemplare. Un solo zero contro i tre di Fernandez. La differenza, la spiegazione, in fondo è racchiusa lì. “Ho persino pensato di non farcela - ha ammesso il neo iridato -, in certi momenti della stagione ero sconfortato. E’ un sogno che si è avvera, anche quando molti non credevano in me”. Lo spagnolo ha invece affrontato la gara senza timori. Sempre all’attacco, prima in lotta con Augusto Fernandez, poi con Fabio Di Giannantonio, salito sul podio al secondo posto.