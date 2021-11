A Valencia si è chiuso il Motomondiale: in MotoGP Quartararo ha terminato la stagione con 278 punti, Bagnaia (vincitore nell'ultima gara) vicecampione a -26. Titolo costruttori a Ducati, che si gode anche Martin miglior rookie dell'anno. Rossi lascia le due ruote a quota 44 punti, nella classifica finale è tra due persone decisamente speciali per lui: Morbidelli e Marini. Moto2: Gardner campione. In Moto3 titolo ad Acosta, Foggia 2° a -40

IL RITIRO DI ROSSI: LO SPECIALE