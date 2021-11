Bellissima sorpresa prima del GP di Valencia per l'ultima gara in carriera di Valentino Rossi: c'è anche Ronaldo, il "Fenomeno" a salutare il campione di Tavullia con un regalo speciale, la maglia dell'Inter, squadra del cuore di Vale. Sono amici dal 1999, quando il brasiliano era la stella del calcio mondiale e dei nerazzurri. La gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW



L'ULTIMA GARA DI ROSSI LIVE