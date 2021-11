Con la conquista del titolo da parte di Gardner in Moto2, Wayne e Remy diventano la seconda coppia padre-figlio entrambi titolati dopo Kenny Roberts Senior e Junior. C'è però una differenza importante: Remy ha vinto un titolo in classe intermedia (suo padre nella classe regina), mentre i Roberts hanno entrambi vinto in top-class MONDIALE 2022: I PILOTI MOTOGP - I PILOTI MOTO2 Condividi

Remy Gardner è il primo australiano che vince il mondiale Moto2, il secondo che vince nella classe intermedia dopo Kel Carruthers in 250cc nel 1969. Gardner è il 7° australiano che vince un mondiale dopo Mick Doohan (5 mondiali), Casey Stoner (2), Keith Campbell (1), Kel Carruthers (1), Tom Phillis (1) e suo padre Wayne Gardner (1). Wayne & Remy Gardner diventano la seconda coppia padre-figlio entrambi titolati dopo Kenny Roberts Sr. e Jr. La differenza fondamentale è che Remy ha vinto un titolo in classe intermedia (suo padre nella classe regina), mentre i Roberts hanno entrambi vinto in top-class: il padre con una tripletta nel 1978, 1979 e 1980, Junior 20 anni dopo l’ultima corona di Senior (2000).

Remy Gardner è diventato campione del mondo in Moto2 a Valencia, nell'ultimo GP della stagione - ©Getty

Il quasi record di Raul Fernandez Raul Fernandez ha fatto tutto quello che poteva a Valencia per cercare di vincere il titolo e cioè far sua la gara, ma non è bastato. A Raul resta l’ottava vittoria stagionale: il record per il miglior rookie lo aveva già battuto, ed ha sfiorato quello assoluto. Otto vittorie in una stagione infatti è il secondo valore di sempre nella Moto2: davanti solo Marc Marquez con 9 nel 2012. Otto vittorie in un anno fu anche il bottino di Zarco nel 2015, Morbidelli nel 2017 e Bagnaia nel 2018. Visto che i suddetti si sono tutti laureati campioni in quegli anni, Raul Fernandez diventa il primo pilota con 8 vittorie in una stagione in Moto2… senza Mondiale.