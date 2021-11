Problemi di diplopia (visione doppia) hanno fermato Marc Marquez, il grande assente nei test di Jerez. Sul circuito andaluso il suo compagno di squadra Pol Espargaró ha potuto provare la nuova RC213V, mentre l'otto volte campione del mondo spagnolo deve ancora aspettare. Ma quanto dovrà attendere, ancora? Aggiornamenti sulle condizioni di Marquez arrivano attraverso il team manager Honda, Alberto Puig: "Marc ora ha bisogno di tempo per riposare, recuperare e verificare che la zona intorno all'occhio si sgonfi. Intorno a Natale si sottoporrà a un nuovo controllo medico. A quel punto, in base alla situazione, prenderemo delle decisioni. Ovviamente non è felice di aver dovuto saltare i test, ma allo stesso tempo è ben consapevole di quanto sia importante in questo momento avere pazienza e riposare".