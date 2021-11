1/8

Presa d'aria e aerodinamica in primo piano nel box del team ufficiale. Bagnaia, autore del tempo di 1:36.872: "Il feeling è buono, Ducati è riuscita a migliorare una moto già quasi perfetta. Sono molto contento". Sui nuovi elementi provati nei test: "Scarico e carenatura: molto bella, funziona bene in ingresso in curva ma perdiamo in rettilineo e nella riduzione dell'impennata. Non abbiamo ancora scelto, è ancora presto, dobbiamo girare di più".