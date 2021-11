L’Indonesia è pronta ad ospitare l’ultimo atto del Mondiale Superbike. Il Mandalika International Street Circuit ospiterà il primo grande evento della storia di questo nuovissimo tracciato. Ma non solo: la pista sarà il palcoscenico della sfida per il titolo iridato delle derivate di serie. I protagonisti sono Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. I risultati in Argentina a San Juan Villicum hanno riaperto le sorti del campionato 2021. Il turco approda sull’isola di Lombok con 30 punti di vantaggio sul nordirlandese Rea, un buon bottino per il pilota della Yamaha, che può riporre fiducia anche sul tipo di tracciato, spigoloso e con frenate improvvise. L’arma vincente? Gestire la pressione, ma come insegna il mondo delle corse tutto è possibile. Complicato, ma non impossibile per il pilota della Kawasaki. Infatti Rea dovrebbe provare a vincere tutte e tre le gare del weekend per arrivare a un totale di 563 punti, ma anche in questo caso al turco basterebbe arrivare sempre almeno quarto per laurearsi campione del mondo e porre fine al filotto di 6 titoli mondiali consecutivi dell’avversario. Tante le combinazioni, non resta che godersi la spettacolare sfida tra Razgatlioglu e Rea per vedere chi sarà il campione, con gara 1 e gara 2 sabato e domenica alle 8.00 e la Superpole Race sempre domenica alle 4.00 tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).