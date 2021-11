Libere Mandalika, partenza sprint di Razgatlioglu

Razgatlioglu scatta fortissimo in Indonesia, Rea alle sue spalle. Locatelli (8°) migliore degli italiani. Krummenacher in testa al combinato della Supersport. Il Round Indonesia è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Inizia al meglio il weekend di Mandalika per Toprak Razgatlioglu, all’inseguimento del suo primo titolo mondiale in Superbike: il turco ha fatto il vuoto nella prima sessione di prove libere chiudendo con oltre un secondo e mezzo sulla concorrenza, che poi si è nettamente avvicinata nella FP2. Il miglior crono di Toprak è stato un 1’34”230 siglato nel pomeriggio. Interessante come Jonathan Rea, dopo aver girato poco al mattino, si sia messo appena alle spalle del leader con un decimo e mezzo di distacco.

I primi dodici piloti della classifica combinata sono racchiusi in soli sette decimi, lasciando sperare in un fine settimana molto combattuto. Garrett Gerloff si è riscoperto efficace, chiudendo col terzo tempo davanti ad Alvaro Bautista e Scott Redding, a completare la top-5. Il buon inizio delle Honda è testimoniato anche dalla sesta posizione di Leon Haslam seguito dal connazionale Alex Lowes (scivolato in FP2). Andrea Locatelli è il migliore degli italiani all’ottavo posto, mentre Michael Van Der Mark e Axel Bassani rientrano tra i primi dieci. Appena fuori Michael Rinaldi undicesimo; diciannovesimo Samuele Cavalieri a +1”7.