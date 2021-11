"Arriveranno novità sul motore"

"Nell'ultimo test purtroppo non ho potuto provare la moto del 2022, la proverò in Malesia. Stiamo lavorando per migliorare tutta la moto, non sarà una rivoluzione ma sappiamo dove lavorare. Sul motore arriveranno novità perchè vogliamo più potenza. Vedremo come andrà a Sepang. Nel prossimo anno vorrei migliorare un po' quanto fatto la scorsa stagione. Abbiamo lottato con i migliori per tante gare, quindi vorrei migliorare l'ottava posizione in campionato. Se il 2023 è l'anno in cui dovremo lottare per il Mondiale, già tra pochi mesi dovremo essere costantemente fra i primi 6. Non sarà facile, la concorrenza è molto alta. Abbiamo tante novità qui con Aprilia, è un piacere essere qui con questa famiglia. E' bello essere all'EICMA, sono pilota, ma anche appassionato: è come entrare in un negozio di giocattoli per i bambini".