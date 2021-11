Maverick Vinales è all'EICMA di Milano con uno sguardo all'Aprilia del futuro che parteciperà al prossimo Mondiale MotoGP: "Il grande lavoro dei test era quello di capire la moto. Non mi sento ancora a mio agio, nonostante i tempi siano stati ottimi. Per questo c'è del potenziale. Sono contento del mio passaggio in Aprilia"

Maverick Vinales è tra i protagonisti di giornata all'EICMA. Lo spagnolo ha parlato a Sky Sport dei test di Jerez, che hanno di fatto chiuso il 2021 con proiezioni sul 2022: "I test sono andati meglio del previsto. C'era vento il primo giorno, ma quando sono sceso io in pista le condizioni erano ok e quindi abbiamo girato molto forte. Sono contento e soddisfatto di quanto fatto: per il me il grande lavoro era quello di capire la moto, il setting e gli aggiustamenti. Abbiamo aggiunto un pacchetto abbastanza buono, ora però dobbiamo seguire una strada che ci fa migliorare in tutte le altre componenti".