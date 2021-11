Rivoluzione nella KTM. Dopo 10 anni in Pramac, Francesco Guidotti lascia la squadra satellite Ducati e assume il ruolo di team manager nella casa di Mattighofen, come riporta la Gazzetta dello Sport. Non è l’unica novità: Fabiano Sterlacchini, arrivato quest’anno nell’azienda austriaca, viene promosso al ruolo di direttore tecnico della KTM (prende il posto del team director Mike Leitner). Nella prossima stagione la KTM avrà nuovamente due team in MotoGP: la squadra ufficiale con Brad Binder e Miguel Oliveira, e il team satellite Tech3 con Remy Gardner e Raul Fernandez, due rookies arrivati dalla Moto2 (Gardner è campione in carica nella classe intermedia).