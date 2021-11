Valentino torna sui social per ricordare le emozioni vissute a Valencia, nel suo ultimo weekend della carriera da pilota di MotoGP: "Ero preoccupato pensando alla mia ultima gara, più che altro non sapevo cosa aspettarmi, non avevo idea di come mi sarei sentito appena sceso dalla moto. Invece è stato divertente,abbiamo fatto un bel casino. É stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti. Valencia,14+11+21". Tra i primi a commentare il post Quartararo: "King"

ROSSI, LO SPECIALE SUL RITIRO