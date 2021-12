In occasione dei festeggiamenti a Riccione per i 110 anni della FMI, Pecco Bagnaia ha parlato del Mondiale 2022: "Il prossimo anno il mio obiettivo è consolidare il lavoro fatto nel 2021. Siamo migliorati tanto, siamo cresciuti, abbiamo buonissime basi per il 2022. Nel finale di stagione siamo stati veramente forti, dobbiamo ripartire da lì e cercare di essere veloci da subito. Chi lotterà per il titolo? Siamo in tanti, noi faremo il massimo per restare davanti"

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2022