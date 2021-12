Morbidelli: "Farò di tutto per tornare al 100%"

A margine dei festeggiamenti a Riccione per i 110 anni della FMI, Franco Morbidelli ha parlato del suo recupero dopo l'intervento al ginocchio sinistro dello scorso 25 giugno: "Sto lavorando per recuperare al 100% dall’infortunio alla gamba. Non è semplice stabilire quando potrai tornare al top, però io sto dando il massimo e vedremo come starò a febbraio, io ce la metterò tutta per arrivare pronto all’inizio della prossima stagione"

