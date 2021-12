"E' stato un anno straordinario". Così l'amministratore delegato della Ducati, Claudio Domenicali, a Sky Sport: "Bagnaia si è sbloccato ad Aragon e poi ha praticamente solo vinto. Il team ha fatto un lavoro fantastico, ci sono le basi per vincere nel 2022. Per Ducati è un momento magico anche lontano dalle piste: è il presente migliore di sempre verso un grande futuro"

"Il 2021 è stato un campionato straordinario"

"Sono molto contento della stagione, è un risultato straordinario: abbiamo finito l'anno con una prima fila e un podio tutto Ducati, era la prima volta nella storia. Bagnaia si è sbloccato nella gara di Aragon e non ha più smesso: ha fatto quattro vittorie nelle ultime sei gare e tanti podi, è scivolato a Misano ma avevamo rischiato come squadra per recuperare. Il team ha fatto un lavoro fantastico: ci presentiamo al 2022 con le carte in regole per vincere, anche se poi a vincere è soltanto uno".