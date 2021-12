"Il Mondiale di Razgatlioglu": lo speciale su Sky

La stagione di Superbike è vissuta sulla sfida tra Johnny Rea e Toprak Razgatlioglu, che all’ultima gara si è laureato campione de mondo. Riviviamo il Mondiale attraverso le immagini più belle e le interviste che Sandro Donato Grosso ha realizzato in occasione della festa che il team Yamaha Pata ha organizzato per celebrare il pilota turco. Disponibile anche On Demand, "Il Mondiale di Razgatlioglu" è alle 21.45 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

LO SPECIALE SUPERBIKE