Le vacanze sono ormai alle spalle, i team della MotoGP si preparano alla stagione 2022, che inizierà il 6 marzo a Losail con il GP del Qatar. Prima della presentazione delle nuove livree che useranno le squadre nel prossimo campionato, la Honda ha organizzato un evento per presentare il programma complessivo della HRC. La presentazione si svolgerà il 14 gennaio alle 11. Nel comunicato diffuso dalla casa giapponese, c’è una nota che salta all’occhio: "Marc Marquez non parteciperà per concentrarsi sul suo recupero e sulla preparazione prestagionale". Lo spagnolo non prenderà quindi parte all’evento. Saranno invece regolarmente presenti Pol Espargaró (team ufficiale Honda), Alex Marquez e Takaaki Nakagami (i due piloti del team satellite LCR).