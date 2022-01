Visti gli importanti progressi, i medici hanno dato l'ok a Marquez a tornare in sella: sui social il video dell'allenamento in motocross dell'otto volte campione del mondo spagnolo della Honda. "Dopo tre mesi il primo giorno su una moto, mi sono divertito come un bambino!" le prime parole di Marc

Finalmente in sella: Marc Marquez è tornato ad allenarsi su una moto, lo ha svelato la Honda attraverso un comunicato prima che sui social del team e dello stesso pilota spagnolo venisse pubblicato il video del suo rientro. Tutto questo succede a un giorno dalla presentazione della nuova stagione racing di Honda HRC (che potrete segure in live streaming su Skysport.it): a differenza di quanto annunciato inizialmente, anche Marc Marquez sarà presente al media day per rispondere alle domande dei giornalisti. Per l'8 febbraio, invece, è fissata la presentazione del team Honda ufficiale.

Il comunicato

"Marc Marquez lunedì scorso si è sottoposto ad una visita medica con il dottor Sanchez Dalmau per verificare la situazione della sua diplopia. L'oculista ha confermato un netto miglioramento alla vista. Grazie a questi progressi, il pilota Honda ha ottenuto l'autorizzazione a guidare una moto ed a fare motocross, la disciplina più impegnativa possibile nel mondo delle due ruote scelta da Marquez e dal suo team per il ritorno in sella. Dopo tre mesi di assenza, il pilota spagnolo e' tornato a correre sul circuito di Ponts (Lleida). Dopo diversi giri le sue sensazioni alla guida della moto erano più che ottimistiche. Il prossimo passo per Marquez sarà guidare una moto su una pista asfaltata".