La nuova stagione della MotoGP inizia, come da tradizione, con le presentazioni delle squadre. Dopo l’annuncio della presentazione del team satellite Withu RNF (che si svolgerà lunedì 24 gennaio), il primo team factory ad aver comunicato una data ufficiale è la Yamaha attraverso una nota stampa: l’unveiling della moto di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli si svolgerà venerdì 4 febbraio alle 8:30 (ora italiana). Non sarà la classica presentazione di fronte ai giornalisti: per via della pandemia da Covid, l’evento sarà composto da un video disponibile online, in cui verrà mostrata la nuova livrea della moto che nel 2021 ha portato “El Diablo” a diventare il primo francese campione del mondo nella storia della MotoGP. Successivamente, sabato 5 e domenica 6 febbraio, la Yamaha e tutti i team della classe regina svolgeranno due giorni di test a Sepang. L’inizio della stagione 2022 è previsto per il 6 marzo in Qatar.