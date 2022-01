Dopo quattro stagioni in Moto3 e tre in Moto2, Di Giannantonio si prepara al grande salto in MotoGP con il team Gresini Racing. Presentata la Ducati con cui scenderanno in pista lui e Bastianini: "La moto più bella che abbia mai visto. Abbiama una missione: portarla in alto, soprattutto per Fausto. Dovrò imparare e crescere in fretta"

