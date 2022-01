Svelata a moto con cui Gresini Racing debutta in MotoGP nel 2022, Bastianini è carico: "Moto fantastica, top five alla portata". Ducati ufficiale? "Sicuramente è un sogno, ora mi concentro sul 2022 ma so che in base a come andrà questa stagione si deciderà il mio futuro. Il mio rivale è Martin"

PRESENTAZIONE TEAM GRESINI - FOTO E VIDEO. LA NUOVA MOTO