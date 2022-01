Il team Gresini Racing fa il suo ingresso nel Mondiale di MotoGP: alle 11 viene presentata la nuova squadra, potete seguire l'evento in live streaming su Skysport.it. Nei test di Jerez del 18-19 novembre si è vista in pista per la prima volta la nuova moto: sulla livrea della Ducati di Bastianini e Di Giannantonio spiccavano l'azzurro pastello e la scritta "The Next", entrambi in onore di Fausto Gresini. L'azzurro dell'aria come elemento vitale, "The Next" come il passo che il team sta compiendo con questo nuovo progetto in MotoGP.