Marc Marquez è tornato in pista: l'otto volte campione del mondo spagnolo ha girato sul tracciato di Portimao, in Algarve, con la moto più simile alla MotoGP della Honda, la RC213 V-S. Si tratta di un ulteriore test dopo l'allenamento in motocross del 13 gennaio, importante per valutare la sua ripresa dopo i problemi di diplopia

VIDEO. MARQUEZ, ALLENAMENTO IN MOTOCROSS