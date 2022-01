Continua il percorso di Marc Marquez verso il rientro in MotoGP: l'otto volte campione del mondo spagnolo è tornato per la prima volta in pista. Lo ha fatto sul circuito portoghese di Portimao, in sella a una Honda RC213 V-S: attraverso le immagini postate sui social dal pilota e dal team, ecco il fotoracconto del test

VIDEO. MARC MARQUEZ IN PISTA A PORTIMAO