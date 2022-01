Primi giri in pista per Marc Marquez: a tre giorni di distanza dall'allenamento in motocross, lo spagnolo è salito in sella a una Honda RC213 V-S per girare a Portimao. Il primo commento: "Felice di aver provato di nuovo la sensazione della velocità"

