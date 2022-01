Jack Miller è risultato positivo al Covid e non può lasciare l'Australia. A comunicarlo è stato il pilota della Ducati su Instagram: "Purtroppo sono ancora in Australia dopo essere risultato positivo. Non mi è permesso viaggiare, perderò la presentazione della squadra. Mi sento bene, non ho sintomi e continuo la mia preparazione qui, in fattoria“. La presentazione della Ducati è fissata il 28 gennaio, i test in Malesia il 5-6 febbraio

