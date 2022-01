15/18

Pur essendo uno dei favoriti per il titolo in Moto3 nel 2021, Binder non è riuscito a vivere un’annata memorabile, chiudendo la stagione al 7° posto con 136 punti. Ciò non ha impedito a Razali di puntare sul pilota numero 40, la cui corporatura e lo stile di guida sembrano più adatti a una moto pesante (come questa in foto) piuttosto che alle moto leggere. Il sudafricano ha festeggiato la sua prima vittoria in assoluto a livello mondiale in Catalunya 2020 e ha collezionato altri cinque podi nel corso della sua carriera in Moto3