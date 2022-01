La nuova avventura di Francesco Guidotti in KTM è iniziata: "Ci siamo capiti subito, parliamo la stessa lingua. Il gruppo è grande e affiatato. Obiettivi? Almeno uno dei piloti deve entrare nella top five per poter dire che abbiamo fatto una bella stagione. Non dobbiamo porci limiti" KTM: "LA RICERCA DELLA PERFEZIONE INIZIA ORA" Condividi

Ex Pramac, Francesco Guidotti debutta nel Mondiale 2022 come nuovo team manager KTM: "Ho preso subito la decisione, dopo il primo confronto. Ci siamo capiti al volo, parliamo la stessa lingua, c'è stata una forte intesa. Da Ducati non ho ricevuto controproposte e non avrei comunque potuto ambire alla posizione che mi hanno offerto in KTM". "Le prime impressioni sulla squadra sono buone, ho già conosciuto quasi tutti: il gruppo è grande ed estremamente affiatato, si vede che lavorano insieme da tanti anni, si muovono in maniera automatica. Andrò spesso in Austria tra una gara e l'altra perché è un ambiente che mi piace, c'è grande entusiasmo e bisogna coltivare e condividere questo aspetto", aggiunge Guidotti nel giorno in cui vengono svelate le nuove moto del team.

"Non dobbiamo porci limiti" "Puntiamo alle prime cinque posizioni. Almeno uno dei piloti deve entrare nella top five per poter dire che abbiamo fatto una bella stagione. Non dobbiamo porci limiti. Gli ultimi anni ci hanno fatto vedere classifiche corte, piloti con distacchi minimi tra qualifiche e gare, già questo fa rendere conto del livello che c’è. Il 6 marzo scatterà la prima gara e faremo piani più precisi".

'La ricerca della perfezione inizia ora': questo lo slogan con cui KTM lancia la sua stagione, svelando i dettagli delle 4 moto con cui affronterà il Mondiale di MotoGP 2022. Partiamo da quelle del team ufficiale di Brad Binder e Miguel Oliveira, che saranno guidati dal nuovo team manager Francesco Guidotti: ecco le prime immagini KTM 2022: 'INIZIA LA RICERCA DELLA PERFEZIONE' KTM punta in alto, il direttore Motorsport di KTM Pit Beirer è pronto alla sfida: "Siamo forti e abbiamo la squadra, la base tecnica, la moto e i piloti per restare costantemente tra i top five". Confermata la coppia del 2021 Binder-Oliveira Miguel Oliveira e Brad Binder l'anno scorso hanno festeggiato una vittoria a testa, ora serve il balzo in avanti decisivo per rendersi protagonisti nel corso dell'intera stagione "La moto è molto bilanciata, semplice ed equilibrata, ma c'è da lavorare perché ci sono aree in cui possiamo migliorare", ha sottolineato il team manager Guidotti

"La moto è molto bilanciata, semplice ed equilibrata, ma c'è da lavorare perché ci sono aree in cui possiamo migliorare. I due ufficiali sono piloti che hanno vinto delle gare: Binder ha vinto un Mondiale in Moto3 e sfiorato quello in Moto2 per una mancanza dal punto di vista tecnico, non di guida. Oliveira in Moto3 ha fatto cose importanti, in Moto2 si è giocato il Mondiale fino alla fine con Bagnaia. In alcuni periodi, specialmente l'anno scorso in motoGP, ha corso quasi da leader della classifica con prestazioni da pilota che può giocarsi il campionato".