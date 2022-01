Tutto sulla RC16 2022: oggi KTM presenta la moto con cui affronterà la nuova stagione di MotoGP. In primo piano il team ufficiale della Casa austriaca, Red Bull KTM Factory Racing, che sarà affidato a Brad Binder e Miguel Oliveira. Ma oggi verrà svelato ogni dettaglio anche per Tech3, che scenderà in pista con due piloti protagonisti l'anno scorso in Moto2: Remy Gardner, che ha conquistato il titolo, e Raul Fernandez, che ha chiuso la scorsa stagione alle sue spalle. Nella presentazione online di questa mattina ci sarà anche l'esordio da team manager KTM di Francesco Guidotti.