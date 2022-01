Oliveira: "Ho la stessa voglia di vincere di CR7"

Dopo i tre podi e la vittoria del 2021, Oliveira nella nuova stagione vuole portare la KTM ancora più in alto: "Orgoglioso di essere l'unico portoghese in griglia, è qualcosa di speciale. Voglio trovare la costanza giusta mancata nella seconda parte del 2021". Binder: "Abbiamo una squadra forte, non vedo l'ora di cominciare" KTM: "LA RICERCA DELLA PERFEZIONE INIZIA ORA" Condividi

KTM affila le armi e presenta le quattro moto che scenderanno in pista: quelle del team ufficiale di Oliveira e Binder, e quelle del team Tech 3 dei due rookies Gardner-Fernandez. Oliveira chiarisce le priorità per puntare in alto: "Per il titolo dobbiamo ragionare gara dopo gara. L'anno scorso abbiamo fatto passi avanti, nella nuova stagione dobbiamo cercare di essere più costanti e migliorare ulteriormente, per ottenere grandi risultati". "Nel 2021 ho conquistato tre podi e una vittoria, poi nella seconda metà della stagione con l'infortunio è diventato tutto sempre più difficile, per me, mi mancava costanza, questo è quello che voglio trovare quest'anno. Sono l'unico pilota portoghese in griglia, questo mi rende orgoglioso, è qualcosa di speciale. Sono molto lontano dai risultati ottenuti nel calcio da Cristiano Ronaldo, è vero, ma posso dire di avere la sua stessa voglia di vincere", aggiunge Oliveira.

'La ricerca della perfezione inizia ora': questo lo slogan con cui KTM lancia la sua stagione, svelando i dettagli delle 4 moto con cui affronterà il Mondiale di MotoGP 2022. Partiamo da quelle del team ufficiale di Brad Binder e Miguel Oliveira, che saranno guidati dal nuovo team manager Francesco Guidotti: ecco le prime immagini VIDEO. PRESENTATA LA KTM 2022 - FOTO E VIDEO. TECH3 2022: TUTTI I DETTAGLI

Confermata la coppia del 2021, accanto a Oliveira c'è Brad Binder: "Ho imparato molto nelle ultime due stagioni, in particolare nell'ultima ho imparato a gestire meglio le gomme, ad accettare in alcuni casi che la priorità fosse quella di finire la gara e di divertirmi. Mi sento pronto, so cosa serve per andare più veloce, non vedo l'ora di cominciare".