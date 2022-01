Sandro Donato Grosso fa il punto in esclusiva con l'ingegnere Dall'Igna, direttore generale Ducati corse, sulle novità della Desmosedici GP22 per il Mondiale che inizierà il 6 marzo in Qatar: "Il motore è completamente nuovo: più cavalli e buona guidabilità, i test di Sepang saranno un primo esame importante. Evoluta anche l'aerodinamica". Obiettivo chiaro: "Dobbiamo picchiare ancora duro per provare a portare a casa il titolo"

il pilota

Bagnaia, rinnovo con Ducati: "Ci siamo scelti"

Parliamo di tecnica ma anche e soprattutto di piloti. Aspettiamo l'ufficialità del rinnovo, ma intanto Bagnaia ha dichiarato: "Ci siamo scelti a vicenda, sapere che si può continuare insieme mette grande serenità"

"È sicuramente vero. Come ho spesso detto, un tecnico non vale nulla se non ha un pilota al proprio fianco che riesce a mettere bene in pista le idee che si sviluppano in Ducati corse. Bagnaia ha vinto 4 delle ultime 6 gare della scorsa stagione, ha avuto una continuità incredibile soprattutto nella seconda parte , è uno dei migliori talenti in griglia in questo momento".

Per Miller che stagione può essere?

"Sarà una stagione importante, in cui dovrà fare bene, ma questa non è una novità. Dobbiamo farlo tutti in MotoGP, tecnici e piloti".

Il vostro obiettivo è quello di fare un pochino meglio dell’anno scorso?

"L'obiettivo sempre uno: vincere il Campionato del mondo piloti, è qualcosa che abbiamo in testa da un po' di tempo…Dobbiamo picchiare ancora duro per provare a portare a casa il titolo".