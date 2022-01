MotoGP, programmazione speciale a febbraio su Sky

Domenica 6 marzo la nuova stagione della MotoGP prenderà il via a Losail con il GP del Qatar. In attesa dell'inizio del Mondiale 2022, Sky Sport MotoGP scalda i motori con una programmazione speciale a febbraio sul canale 208. Dalla settimana dedicata alla Yamaha, a quella tricolore con i campioni italiani, passando dagli speciali sulla Ducati e Valentino Rossi: ecco la guida tv per non perdervi nulla MOTOGP, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI Condividi

La nuova stagione si avvicina: i motori si accenderanno il weekend del 4-6 Marzo sul circuito di Losail, dove si svolgerà la prima gara della Motomondiale. Per farvi arrivare preparati, la programmazione di Sky Sport MotoGP (canale 208) si arricchirà per tutto il mese di febbraio di contenuti speciali (alcuni inediti), realizzati dalla redazione di Sky Sport MotoGP in collaborazione con Dorna, con cui potrete rivivere gare e vittorie dei campioni che hanno fatto la storia del Motomondiale.

Sky Sport MotoGP, la programmazione di febbraio: Dal 31 Gennaio al 6 Febbraio: Yamaha week

Dal 7 al 13 Febbraio: Sventola il tricolore!

Dal 14 al 20 Febbraio: Buon compleanno Vale!

Dal 21 al 27 Febbraio: Nuvola rossa (Ducati week)

Yamaha week (31 gennaio-6 febbraio) Le vittorie dei piloti saliti in sella alla M1 negli ultimi anni. Da Jorge Lorenzo a Vinales, da Morbidelli a Rossi fino a Quartararo. Oltre alle gare molti gli speciali, tra cui quello dedicato alla conquista dei titoli 2015 di Lorenzo e "Quartararo, la Premiere", con il racconto del primo Mondiale conquistato l'anno scorso dal giovane campione francese in sella alla M1 ufficiale. Verranno anche trasmessi due speciali inediti dedicati al Diablo, dal titolo "Quartararo, appuntamento col destino".

Sventola il tricolore (7-13 febbraio) Sono tantissimi i piloti italiani saliti sul gradino più alto nel Motomondiale, noi vogliamo celebrarne alcuni tra quelli della storia recente: Luca Cadalora, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Loris Capirossi, Max Biaggi, Marco Simoncelli, Pecco Bagnaia, Mattia Pasini e molti altri sono stati protagonisti di gare rimaste scolpite nella mente dei tifosi. Anche in questo caso sono moltissimi gli speciali dedicati a questi grandi campioni, che potrete rivedere sul canale 208.

Buon compleanno Vale (14-20 febbraio) Il 2021 è stata la sua ultima stagione in sella alla M1, ma rivedere le sue imprese in pista regala sempre grandi emozioni. Sky Sport MotoGP riproporrà tantissime gare della sua carriera: quelle della 125, della 250, della 500, fino alle ultime vittorie in MotoGP. Tanti gli speciali che verranno riproposti, con spazio anche ad una serie inedita (realizzata da Dorna) che sarà in prima tv esclusiva (anche On Demand) sul canale 208, dedicata ad alcuni episodi chiave della sua lunghissima carriera.