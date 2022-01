A Sepang si è svolto il primo giorno di 'shakedown', dedicato a rookie e collaudatori. Il più veloce è stato Raul Fernandez del team Tech3 in 2:00.898. Secondo tempo per Pirro con la Ducati (+0.144), terzo Kallio con la KTM (+0.352). In pista tutti i cinque esordienti in MotoGP, tra di loro anche due italiani: Bezzecchi (Mooney VR46) e Di Giannantonio (Gresini Racing). Anche l'Aprilia è tornata al lavoro con Savadori, impegnato con nuovo scarico e forcellone in alluminio

