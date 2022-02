Quella che sta per iniziare è già una stagione storica, ancora prima di scedere in pista. Sarà infatti il Mondiale più lungo di sempre con 21 gare (tutte in diretta su Sky Sport MotoGP, si parte il 6 marzo in Qatar), per la prima volta avremo 8 Ducati schierate sulla griglia, ci saranno ben 7 piloti italiani e tanti esordienti da seguire. Le possibili sorprese? Franco Morbidelli con la Yamaha e Raul Fernandez con la KTM

È una sensazione che si prova tutti gli anni, questo compreso, anzi di più perché alla voglia sempre più insopportabile di vedere finalmente di nuovo in pista i piloti del Motomondiale, è anche vero che si tratterà di una stagione totalmente, assolutamente nuova, diversa: la prima senza Valentino Rossi dopo 25 anni; quella del ritorno di Marc Marquez fin dai primi test in Malesia il 5 e 6 febbraio; quella con 8 Ducati in pista; quella con molti italiani in MotoGP, ben sette; quella con un sacco di esordienti (Bezzecchi e Di Gianantonio in MotoGP) oltre a Binder, al ritorno vero di Dovizioso, allo sviluppo vero sulle moto dopo lo stop causa Covid che si spera proponga nuovi protagonisti e costruttori. E poi ci saranno due nuovi ritorni in Finlandia e in Indonesia. Saranno, se tutto andrà bene, 21 gare, il massimo della storia.