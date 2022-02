Vinales il più veloce a Sepang, bene Bezzecchi

Il migliore tra i rookie e i collaudatori in pista a Sepang per la seconda giornata del Test Shakedown è stato Maverick Vinales, ovvero né un rookie né un collaudatore. Stiamo scherzano? No, affatto. Perché l’Aprilia è l’unica scuderia impegnata in queste sessioni di prove, dedicate per l'appunto agli esordienti e ai collaudatori, che può vantare una concessione per far scendere in pista i propri piloti ufficiali, ovvero Vinales e Aleix Espargaro. E così è stato proprio Maverick a fermare il cronometro sull’1:59.883, miglior tempo di giornata. Per quanto riguarda gli esordienti, invece, il più veloce della seconda giornata è stato Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team, che in 2:00.734 ha preceduto di poco Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing), staccato di 85 millesimi. Darryn Binder della WithU Yamaha RNF MotoGP Team ha continuato il suo adattamento alla MotoGP come anche Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing), alle prese con i postumi legati all’infortunio al polso.