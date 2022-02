MotoGP

A gennaio si terranno le prime presentazioni delle squadre, è già tempo di dare uno sguardo al prossimo anno: tra conferme, novità e ritorni ecco tutti i team, in rigoroso ordine alfabetico. Saranno cinque i nuovi piloti al via rispetto alla precedente stagione, due di loro sono italiani CALENDARIO MONDIALE 2022

APRILIA RACING - Aleix Espargaró (confermato) . Lo spagnolo continuerà il suo impegno all’interno del box Aprilia anche nel 2022. In sella alla RS-GP sin dal 2017, il pilota spagnolo ha attraversato diverse fasi del progetto Aprilia in MotoGP, dalla grande e promettente crescita nella prima stagione alle difficoltà del 2018 fino alla rivoluzione tecnica del 2019 che ha portato alla nascita della RS-GP 2020. Nel Mondiale 2021 è arrivato anche il primo storico podio per Aprilia (terzo posto a Silverstone)

DUCATI LENOVO TEAM - Francesco Bagnaia (confermato). La 'quota' italiana in Ducati è rappresentata da 'Pecco', che ha esordito in MotoGP nel 2019 presentandosi nella massima categoria da campione del mondo in carica della Moto2. Dopo una prima stagione di adattamento alla classe regina nel team Pramac, fin dal primo appuntamento del 2020 il piemontese ha dimostrato grande competitività (sempre nel team Pramac). Nel 2021 avviene il salto di qualità: passa nel team ufficiale Ducati e lotta con Quartararo per il titolo, chiudendo la stagione al 2° posto