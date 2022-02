Quartararo: "Conferme positive sul passo, non sono soddisfatto di quanto visto sul giro". Novità ergonomiche, sulle ulteriori protezioni vicino al serbatoio: "Non mi hanno aiutato. Il motore? Oggi simile a quello dell'anno scorso ma non ho fatto un vero time-attack, domani sarò più aggressivo e ne sapremo di più". Morbidelli: "Buon feeling"

Quartararo chiude in sesta posizione la prima giornata in pista a Sepang: "Difficile tornare dopo il lungo stop, ho guidato in moto molto diverso rispetto all'anno scorso. Il passo non era un problema, di questo sono contento, ma dobbiamo migliorare sul giro". Fronte ergonomico, sulla sua Yamaha si sono viste delle protezioni ulteriori vicino al serbatoio: "Non mi son piaciute, dovevano aiutarmi con le gambe ma non è stato così". Sul motore: "Per quanto fatto oggi simile a quello dell'anno scorso, non ho fatto un vero time attack, domani potrò dire qualcosa di più".