L'anno scorso in pista con la Ducati 2019, Bastianini con la 2021 firma il miglior tempo di sempre sul circuito malese: "Con questa moto viene tutto più naturale, si guida bene, perdona anche gli errori. La cosa che mi ha impressionato di più è quanto sia stabile. Sono stato molto veloce nel time attack, il lavoro fatto in inverno ha dato i suoi frutti". Sul feeling con la propria squadra: "Sento meno pressione e tutti lavorano con il cuore"

1:58.131: Enea Bastianini con la Ducati 2021 del team Gresini è diventato il pilota di MotoGP più veloce di sempre sul circuito di Sepang, dopo il tempo siglato nella seconda giornata di test ufficiali. "Sono molto contento del time attack, non mi capitava da tanto di andare così bene. Quest'inverno mi sono allenato duramente con il motocross per migliorare da questo punto di vista ed evidentemente ha funzionato. Ai prossimi test in Indonesia punto al 10, questa volta il voto è 9. Volevo anche scendere sotto l'1:58, peccato, non ci sono riuscito...".