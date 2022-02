Aleix Espargaró è già in Indonesia in vista dei test nel weekend a Mandalika. Nel giorno di riposo parla con Sandro Donato Grosso dalla spiaggia di Lombok: "Ho fatto un allenamento in bici, sono andato anche in pista: è bellissima, è un circuito strano, è diverso da come siamo abituati noi in Europa. È molto larga, con tanti cambi di direzione ad alta velocità. L'Aprilia funziona bene, è una buona moto, confermeremo i buoni risultati ottenuti a Sepang"

HONDA, LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING