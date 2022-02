Miller non è un pilota come gli altri. Ha una vena di follia che lo rimanda, insieme ai suoi errori, ai tempi passati, quando i piloti erano quasi tutti dei pazzi (nella vita e in pista). Jack ha talento e voglia, quella voglia antica e romantica che lo porta spesso a sbagliare. Deve imparare ad accontentarsi, a essere più costante, a guardare lontano e non soltanto alla gara in corso. Curando queste lacune, potrebbe giocarsi il titolo con le sue qualità

DALL'IGNA ANALIZZA LA NUOVA DUCATI GP22