Dopo il weekend di Sepang, i piloti di MotoGP tornano in pista: per la prima volta gireranno sul circuito di Mandalika. Si riparte dal tempo record di Bastianini e dai risultati positivi di Aprilia e Suzuki, Ducati e Yamaha puntano a fare passi avanti. L'8 febbraio è sata svelata la moto del team Honda HRC con cui Marc Marquez vuole tornare a lottare per il titolo, il 9 febbraio sarà il giorno del team Honda LCR. Test di Mandalika dall'11 al 13 febbraio live su Skysport.it

FOTO-VIDEO. LA NUOVA HONDA