Che combinazioni propone a volte il destino. Marc Marquez torna in pista dopo i problemi di diplopia, cioè di visione doppia, quasi 10 anni dopo il primo brutto incidente che gli causò lo stesso problema in modo più grave. Era venerdì 21 ottobre 2011 in Moto2, proprio a Sepang. Adesso il fenomeno spagnolo è tornato a guidare una MotoGP nei test di Sepang dopo la vittoria di Misano lo scorso e dopo l’incidente in allenamento. La sensazione è quella di un ciclo di sfortune che si chiude, ma Sepang nel 2011 ricorda anche e sempre l’incidente di Marco Simoncelli. Insomma non scherziamo e continuiamo a correre e a lottare per vincere e per poter guidare quell’oggetto meraviglioso, stordente e a volte crudele e cattivo che è la MotoGP.