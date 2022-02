Forza Polyccio, adesso alla Honda puoi fare di più

Polyccio, il più giovane dei due fratelli da corsa (l’altro, Aleix, corre in Aprilia) si è trovato l’anno scorso con il jollly della sua vita in mano , ma senza Marc Marquez che lo aiutasse nello sviluppo di una moto così difficile. Comunque, con un’esperienza da farsi, Pol Espargaró ha avuto molte difficoltà. Inoltre va detto che probabilmente in Honda non avevano piani precisi ed erano pure loro scombussolati dalle vittorie e poi ancora dagli altri problemi di Marc. Insomma Pol non è andato all’HRC nel momento migliore .

Marc Marquez non si è certo nascosto: "Il mio obiettivo è di lottare per il Mondiale . I medici si sono sorpresi dal vedermi già in pista nei test dopo i problemi di diplopia perché la mia situazione era critica, ma ho lavorato duramente per esserci. Correre per il decimo anno in MotoGP con la Honda è un traguardo speciale"

Le difficoltà di adattamento alla Honda

Quest’anno, però, con un po’ più di calma e di test a disposizione dovrebbe riuscire a dare di più. La Honda sembra migliore. Lui, che ha già vinto il Mondiale 2013 in Moto2 e varie gare prima in 125, ha l’esperienza di aver lavorato per lo sviluppo di KTM dopo qualche stagione in Yamaha Tech3. Ha lasciato KTM perché ad una proposta come quella del team HRC non si può dire no, anche se in questo periodo c’è stata la confusione dovuta ai molteplici problemi di Marquez e alla pandemia con una situazione poco stabile e armonica, il modo più difficile per riuscire ad adattarsi e a essere un vincente di nuovo, ma in MotoGP.