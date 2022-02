Dopo i test di Sepang dell'ultimo weekend, la MotoGP scende in pista per la prima volta sul tracciato indonesiano di Mandalika: proveranno dalle 2 alle 10 (ora italiana) dall'11 al 13 febbraio. Le prime sensazioni di Bagnaia: "Pista buona per noi, la nuova aerodinamica ci aiuterà molto. Il caldo sarà il problema principale"

La nuova stagione parte il 6 marzo con la gara inaugurale in Qatar, sul tracciato di Losail: dopo i test di Sepang i protagonisti della MotoGP tornano in pista per gli ultimi tre giorni di prove ufficiali. Dalla Malesia all'Indonesia: i piloti debuttano sul circuito di Mandalika. Si tratta di un debutto per la top-class: "L'esperienza della Superbike si riverlerà molto utile. Parlando strettamente di noi ducatisti la nuova aerodinamica ci aiuterà molto. Mi aspetto una pista abbastanza neutra per tutte le moto, vedendo il layout mi sembra buona per noi, sarà divertente", spiega Bagnaia dopo aver scoperto a piedi il circuito, in attesa di salire in sella sulla su Ducati. I test di Mandalika si svolgono dalle 2 alle 10 (ora italiana) da venerdì 11 febbraio a domenica 13 febbraio: su Skysport.it avrete in diretta tempi, news, foto e video.