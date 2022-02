Le prime sensazioni di Marc Marquez dopo il debutto sul circuito di Mandalika: "Sono molto contento: per la prima volta nella pre-stagione ho iniziato a sentire veramente la moto. Non abbiamo lavorato su alcuna modifica, solo su piccole cose, avevo principalmente bisogno di girare". Il 12 e il 13 continuano i test a Mandalika: tempi, news, foto e video su Skysport.it

Prima giornata in pista a Mandalika per la MotoGP: ottime notizie dai box Honda. Continua positivamente, infatti, il pieno recupero di Marc Marquez: "All'inizio la situazione era difficile, era un esordio per tutti. L'asfalto era molto sporco, avevamo bisogno di girare, poi a mano a mano si è pulito, anche se non abbastanza per fare un vero time-attack. Dal punto di vista tecnico interessanti soprattutto T2 e T4, le curve 16 e 17".