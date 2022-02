MotoGp

I piloti di MotoGP si preparano ad affrontare le ultime prove prestagionali sul circuito di Mandalika, dove non hanno mai girato. Tortuoso, con un breve rettilineo, una curva via l'altra: conosciamolo meglio attraverso l'analisi tecnica di Max Temporali, che ci porta direttamente in pista. Test in programma a Mandalika dall'11 al 13 febbraio: su Skysport.it tempi, news, foto e video VIDEO. L'ON BOARD