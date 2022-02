MotoGp

Nel Mondiale al via il 6 marzo nuovo Factory team, Aprilia ha svelato la RS-GP 2002 affidata alla coppia Espargaró-Vinales, a cui si aggiunge il test rider wild-card Lorenzo Savadori. La moto con cui scenderanno in pista è la 'profonda evoluzione di un progetto eccellente', spiega il direttore tecnico Aprilia, Romano Albesiano. L'ad Massimo Rivola: 'La RS-GP 2022 sarà la più bella in griglia e spero anche tra le più veloci' ULTIMI TEST A MANDALIKA