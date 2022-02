In classifica è solo 14° (1:31.793), ma Marc Marquez sorride dopo la 3^ e ultima giornata di Mandalika: "Avevo un po' di dolore alla spalla, ma oggi l'importante era sopravvivere, per questo abbiamo lavorato sul passo senza provare il time attack. Se penso che solo un mese fa ero sul divano...Ottimo lavoro, la nuova moto è più adatta al mio stile di guida, sono contento. In Qatar obiettivo top 5"

TEST MANDALIKA, RISULTATI DAY-3