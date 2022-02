Aleix, è il momento giusto per offrire il massimo

A quasi 33 anni Aleix Espargaró sembra aver raggiunto la maturità giusta (e il team giusto) per puntare alla prima vittoria in MotoGP. Al fianco di Vinales la coppia Aprilia può rivelarsi protagonista della nuova stagione, dopo gli ottimi segnali emersi nei test

Il vecchio Aleix ha trovato nella Casa italiana di Noale la sua dimensione perfetta. Almeno fino allo scorso anno era di sicuro la punta di diamante ed è riuscito a far crescere la moto, ad essere un fenomeno (già lo si sapeva) sul giro veloce aggiungendo però un bel po' più di costanza in gara, anche se i suoi errori sono in sostanza rimasti il suo limite maggiore. Ma adesso che ha un ruolo importante per lo sviluppo di una moto che è diventata "sviluppabile" davvero, che ha un grosso potenziale ancora inespresso, un ambiente che lo sostiene e lo spinge, lo capisce, lo accetta anche nei suoi momenti di nervosismo, lo difende sempre, bè a quasi 33 anni appare in grado di offrire il massimo.