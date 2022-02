Dategli l'equilibrio dei grandi e vi sorprenderà: Brad Binder è sfrontato, coraggioso, talentuoso, dopo aver meritato la conferma nel KTM Team Factory è pronto per migliorare ulteriormente e prendersi le prime posizioni in griglia

Un sudafricano un po' matto, aggressivo, coraggioso, capace di grandi cose e di errori un po' folli e inattesi, è comunque un pilota di grande talento che secondo me con Guidotti riuscirà a dare il meglio senza esagerare. Ha fatto buonissime cose in Moto3 e soprattutto in Moto2 (2019 5 vittorie e vicecampione), finche approda in MotoGP.